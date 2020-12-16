الصحة العالمية تحذر: خطر وبائي كبير ينتظرنا في 2021

2020/12/16 | 19:31 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، مما وصفته بـ"الخطر الكبير" لانتعاش...

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