توضيح مفصل حول ملف توزيع قطع الأراضي للعراقيين

2020/12/16 | 19:31 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، الأربعاء، عن أسباب تأخر توزيع قطع الأر...

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