2020/12/16 | 19:36 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال استاذا جامعيا في محافظة ميسان) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال استاذا جامعيا في محافظة ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).