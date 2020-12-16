بارزاني يصدر بياناً عن هجوم قوات حزب العمال السورية على البيشمركة

2020/12/16 | 20:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن هجوم {وحدات حماية الشعب} في سورياي وهي تابعة لحزب العمال الكردستاني على قوات البيشمركة.

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