قتل ارهابيين بإنزال جوي في وادي حوران والعثور على كدس للعتاد

2020/12/16 | 20:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قتلت القوات الامنية بعملية انزال جوي مجموعة من الارهابيين فيما عثرت على كدس من العتاد في وادي حوارن

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