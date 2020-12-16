البرلمان يصوت على عد مناسبة ميلاد السيد المسيح عطلة رسمية

2020/12/16 | 20:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على عد مناسبة ميلاد السيد المسيح عطلة رسمية.

وقالت الدائرة الإعلامية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس النواب صوت على جعل يوم 25-12 عطلة رسمية بمناسبة ميلاد المسيح".

وافتتح مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي.

وقالت الدائرة الإعلامية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي افتتح أعمال الجلسة رقم (29)"، لافتة إلى أن "عدد الحضور 168 نائبا".

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