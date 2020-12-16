2020/12/16 | 20:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دخول الحجر الصحي بعد الكشف عن مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء أن القرار يأتي بالتوافق مع إرشادات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، مؤكدا أن نتائج آخر فحص خضع له الوزير بعد مخالطة المصاب جاءت سلبية.

وأشار المتحدث إلى أن الفريق الطبي للوزارة يتابع صحة بومبيو عن كثب، ورفض الكشف عن اسم المصاب الذي خالطه الوزير.انتهى/25س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يدخل الحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يدخل الحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).