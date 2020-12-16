2020/12/16 | 20:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية تكمل مناقشة قانون تمويل الانتخابات وترفعه للتصويت) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية تكمل مناقشة قانون تمويل الانتخابات وترفعه للتصويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).