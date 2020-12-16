2020/12/16 | 20:07 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفيلي يطالب بايقاف الاستنزاف الخطير والسرقات المبطنة من خلال مزاد بيع العملة

طالب النائب عن كتلة النهج الوطني مازن الفيلي، اليوم الأربعاء، بايقاف الاستنزاف الخطير والسرقات المبطنة من خلال مزاد بيع العملة.

وقال الفيلي في بيان صحفي، اننا "نجدد مطلبنا بايقاف الاستنزاف الخطير والسرقات المبطنة بعناوين وهمية وآليات تلتف على حقائق الأمور فتضيع خلال مزاد بيع العملة ليوم واحد اكثر من ثلاثين مليار دينار كما هو حاصل في الأيام الأخيرة التي شهدت قفزات في سعر بيع الدولار في الأسواق وهذه الأموال الطائلة تذهب ارباحا غير مستحقة لمصارف وسيطة لاتقدم اي نشاط اقتصادي تنموي او إنتاجي يذكر ، بل لعل الكثير من المؤشرات تدلل على انتفاع قوى وشخصيات سياسية نافذة في الاستحواذ على هذه الفوائد الخيالية وهو مايفسر سكوت الكثير عن الملاحقة والتقصي والتحقيق في هذا الموضوع الخطير".

واضاف انه "لذا نطالب رئيس الوزراء الذي شكل لجنة لمكافحة الفساد ان يكون موضوع التحقيق في بيع مزاد العملة وكشف الهدر المالي الكبير الذي يضيع في دهاليزه وتقديم المتورطين في استنزاف الاقتصاد والعملة الصعبة للعدالة واستعادة كل تلك الأرباح غير القانونية الى الخزينة العامة اولوية لا تتحمل التأخير".

وبين انه "ولو حسبناها على اقل التقادير فان ما يهدر يوميا في بيع المزاد يكفي لدفع مكافآت لشهداء النصر على داعش بمقدار عشرة ملايين دينار لعوائل ثلاث آلاف عائلة شهيد ، ولو حسبنا ربح تلك المصارف الطفيلية لمدة أسبوع فقط وهو مايساوي ( ٢٠٠) مليار دينار وهي تكفي لتعيين اكثر من ثلاثين الف من اصحاب الشهادات العليًا والشباب من خريجي الكليات بواقع راتب (٥٠٠) الف دينار ولمدة سنة كاملة من ربح أسبوع واحد فقط تستحوذ عليه تلك المصارف الطفيلية".

وختم النائب عن كتلة النهج الوطني بيانه اننا "نؤكد على الجهات المسؤولة كالنزاهة والادعاء العام ان تتحمل مسؤوليتها وبحزم مع تلك الجهات المستنزفة للاقتصاد الوطني في ظروف شديدة الصعوبة".

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