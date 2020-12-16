الكاظمي يصدر توجيها بشأن حوادث اغتيال الناشطين المدنيين

2020/12/16 | 20:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار ت

وجه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الاربعاء، بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني وحوادث الاغتيال الأخيرة التي استهدفت ناشطين مدنيين، مثمنا دور القوات الامنية والبيشمركة بالتصدي للاعتداء الذي تعرضت له حدود العراق في منطقة (السحلية – فيشخابور).

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان له اليوم (16 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي: ان "المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اليوم الأربعاء، جلسته التاسعة والعشرين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي.

وتدارس المجلس في القضايا المدرجة على جدول أعماله كما نظر في مستجدات الأوضاع الأمنية الطارئة.

وبحث المجلس في الاعتداء الخطير الذي تعرضت له حدودنا الوطنية في منطقة السحلية-فيشخابور، حيث حاولت جماعات مسلحة من داخل الأراضي السورية قصف حدودنا ومناطق تواجد قوات حرس إقليم كوردستان البيشمركة وقوات الحدود العراقية، بغية الدخول وممارسة تهريب الأشخاص والأسلحة.

وثمن المجلس التصدي الشجاع لهذه المحاولات من قبل قوات البيشمركة تساندها القوات المسلحة الاتحادية، وقد وجه السيد رئيس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة عبر وزارة الخارجية وعبر القنوات الدبلوماسية لمنع تكرار الانتهاكات.

وتابع المجلس حوادث الاغتيال الأخيرة التي استهدفت ناشطين مدنيين، ووجه القائد العام للقوات المسلحة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني واتخاذ الإجراءات الفعالة للقبض على المجرمين، وقد أصدر المجلس توجيهاته في هذا الصدد.

كما ناقش المجلس ظاهرة سرقة وتهريب المشتقات النفطية، واستمع لعرض كامل من المسؤولين عن الإجراءات المتخذة بهذا الصدد".



حسب نص البيان.

A.Sh

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