كربلاء :تطهير المبازل من قصب البردي لمنع انتشار الخنازير

2020/12/16 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى عضو الاتحاد الفرعي للجمعيات

الفلاحية التعاونية لقضاء المركز في

كربلاء جواد كاظم الغانمي جولة ميدانية

لمتابعة عمليات تطهير وإزالة نبات

(القصب والبردي) من المبازل الرئيسية في

منطقة (الوند) التابعة

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