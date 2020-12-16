السفارة الأمريكية في بغداد تسقط طائرة مسيرة للجيش العراقي

2020/12/16 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقطت السفارة الأمريكية في العاصمة

بغداد، اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة

تابعة للجيش العراقي، وسط العاصمة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية

عراقية قولها: إن ”منظومة الليزر

التابعة للسفارة الأمريكية

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