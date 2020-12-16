بالصور:شاهد المستشفى الذي ستفتتحه العتبة الحسينية في الموصل وتعرف على موعد الافتتاح

2020/12/16 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العتبة الحسينية المقدسة عن موعد

افتتاح مشروع مستشفى الشفاء في سهل

نينوى، والذي تنفذه كوادرها الفنية

لدعم جهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة

(كورونا)، مبينا أن نهاية الشهر الحالي

هو الموعد المحدد لل

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