البرلمان يشكل لجنة تقصي حقائق بشأن عمليات ابتزاز في مجمع شارع حيفا والصالحية

2020/12/16 | 20:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه النائب الاول لرئـيـس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة الشكاوي بوجود عمليات ابتزاز من قبل عصابات تحاول الاستحواذ على الفضاءات الخدمية في مجمع شارع حيفا والصالحية.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “الكعبي وجه بتشكيل لجنة تقصي حقائق تتألف من لجان النزاهة والعمل ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة الشكاوي بوجود عمليات ابتزاز من قبل عصابات تحاول الاستحواذ على الفضاءات الخدمية في مجمع شارع حيفا والصالحية“.

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