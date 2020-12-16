البرلمان يُرفع جلسته الى يوم غد

2020/12/16 | 20:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رفع مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسته الى يوم غد الخميس.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب رفع جلسته الى يوم غد الساعة الخامسة مساءاً“.

وكان مجلس النواب، عقد اليوم الاربعاء، جلسته رقم (٢٩) برئاسة النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي

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