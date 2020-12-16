بيان من عمليات بغداد يدحض رواية إسقاط طائرة مسيّرة فوق السفارة الأميركية

2020/12/16 | 20:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة عمليات بغداد:

لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اسقاط طائرة مسيرة تابعة لقيادة عمليات بغداد من قبل منظومة دفاع السفارة الأمريكية، والخبر عار عن الصحة

وتدعو قيادتنا وسائل الإعلام بتوخي الدقة في تداول الأخبار واعتماد المصادر الرسمية.

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