2020/12/16 | 20:28 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يُرفع جلسته الى يوم غد الخميس 7 SKY TV.

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