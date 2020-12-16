2020/12/16 | 20:28 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تنفي إسقاط منظومة دفاع السفارة الأميركية طائرة تابعة لها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/16 | 20:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تنفي إسقاط منظومة دفاع السفارة الأميركية طائرة تابعة لها) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تنفي إسقاط منظومة دفاع السفارة الأميركية طائرة تابعة لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).