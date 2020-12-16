سهم “تويتر” يرتفع لأعلى مستوى منذ 2014

2020/12/16 | 20:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفع سهم شركة “تويتر” لأعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات إيجابية حيال منصة التواصل الاجتماعي.

ورفع بنك “جي بي مورجان” تصنيف لسهم “تويتر” إلى زيادة الوزن، مستشهداً بوجهة نظر أكثر تفاؤلا تجاه الإعلان عبر الإنترنت في عام 2021.

كما رفع البنك الاستثماري الأمريكي السعر المستهدف لسهم “تويتر” إلى 65 دولاراً من 52 دولاراً.

وكتب المحلل “دوج أنموث” أنه في الوقت الذي يجب أن يتسارع فيه النمو عبر صناعة الإعلانات الرقمية العام المقبل، فإن تويتر “سيُظهر أكبر انتعاش من لانخفاض الحاد للإعلانات الذي تسبب فيه الوباء”.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم “تويتر” بنحو 3 بالمائة إلى 54.40 دولار بعد أن سجل مستوى 56.11 دولار في وقت سابق من التعاملات وهو الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول لعام 2014.

ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع سهم “تويتر” بأكثر من 70 بالمائة.

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