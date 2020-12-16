الأسهم الأوروبية ترتفع في الختام مع التفاؤل بشأن صفقة البريكست

2020/12/16 | 20:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: خيّم الصعود على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع التفاؤل بشأن محادثات البريكست.

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