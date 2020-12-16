البرلمان يحقق بشكاوى عن عصابات تحاول الاستحواذ على فضاءات في مجمع شارع حيفا والصالحية

2020/12/16 | 20:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يحقق مجلس النواب العراقي بشكاوى قدمت عن عصابات تحاول الاستحواذ على فضاءات في مجمعي شارع حيفا والصالحية.

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