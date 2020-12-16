مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم غد الساعة الخامسة مساءاً

2020/12/16 | 20:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة تحدد نسبة المصابين من الطلبة بكوروناأكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، استمرار تواصلها مع المؤسسات التربوية في جميع انحاء العراق، مبينة أن نسبة الاصابات بين صفوف الطلبة والتلاميذ تقرب من 1.3 بالمئة، مشددة على ضرورة تعاون المواطنين مع الفرق الصحية للسيطرة على الوباء.

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