2020/12/16 | 20:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد توضح حقيقة اسقاط السفارة الامريكية لطائرة تابعة لها) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد توضح حقيقة اسقاط السفارة الامريكية لطائرة تابعة لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).