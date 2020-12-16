وصول وفد اقليم كوردستان المفاوض الى مجلس النواب (فيديو)

2020/12/16 | 20:38 - المصدر: NRT عربية

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وصل قبل قليل وفد اقليم كوردستان للتفاوض مع الحكومة الاتحادية برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، الى مبنى مجلس النواب العراقي.

وذكر مصدر مطلع، الاربعاء (16 كانون الاول 2020)، ان من المقرر ان يجتمع الوفد مع رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل واعضاء اللجنتين المالية والقانونية لبحث حصة اقليم كوردستان في مشروع قانون موازنة الدولة العراقية للعام 2021.

وكانت انباء صحفية قد ذكرت في وقت سابق ان الملف النفطي يمثل عائقا كبيرا وشائكا يحول دون توصل الطرفين لاتفاق".

وصول وفد اقليم كوردستان المفاوض الى مجلس النواب pic.twitter.com/dWn3XkVIst

— NRT عربية (@ArabicNrt) December 16, 2020

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