2020/12/16 | 20:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الانسان تحذر من عودة استهداف واغتيال الاساتذة الجامعيين وتطالب بحمايتهم المركز الخبري الوطني.

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