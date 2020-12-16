نجاة رئيس جامعة ميسان من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة

2020/12/16 | 20:44 - المصدر: قناة التغيير

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تعرض رئيس جامعة ميسان عبد الباسط محسن عياّل إلى محاولة اغتيال من خلال وضع عبوة ناسفة امام منزله في حي الجامعة وسط ميسان.

وقالت مصادر أمنية إن جهات مجهولة وضعت عبوة ناسفة امام منزلِ الدكتور عبد الباسط محسن عيال من دون تسجيل خسائر بشرية، مشيرة إلى أن واجهة منزل تعرضت لأضرار ماديًة كبيرة إثر التفجير.

في الأثناء دانت وزارة التعليم العالي الاستهدافات المتكررة للأساتذة والأكاديميين، ودعت في بيان الجهات الأمنية المختصة إلى تكثيف حمايتهم ومنع هذه الخروقات المتكررة وتشخيص دوافعها والمتورطين بها.

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