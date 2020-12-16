تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمتابعة عمليات الابتزاز على الفضاءات الخدمية في شارع حيفا والصالحية

2020/12/16 | 20:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اوعز النائب الاول لرئـيـس مجلس النواب حسن الكعبي اليوم الاربعاء ، تشكيل لجنة تقصي حقائق تتألف من لجان النزاهة والعمل ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة الشكاوي بوجود عمليات ابتزاز من قبل عصابات تحاول الاستحواذ على الفضاءات الخدمية في مجمع شارع حيفا والصالحية”.

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