أمر ديواني بتعيين مسؤول جديد في وزارة عراقية

2020/12/16 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداظهرت وثيقة صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على تعيين وكيل لوزارة الاتصالات.وجاء في الوثيقة، الصادرة بتاريخ اليوم، (16 كانون الأول 2020)، والتي تحمل توقيع الامين العام لأمانة مجلس الوزراء حميد الغزي، انه استنادا على قرار مجلس الوزراء، لسنة 2016، وموافقة رئيس مجلس الوزراء، تقرر تكليف وادي كريم وادي الحلفي، بمهام وكيل وزارة الاتصالات للشؤون الفنية.

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