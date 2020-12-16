عمليات بغداد تنفي سقوط طائرة مسيرة تابعة لها بنيران منظومة الدفاع بالسفارة الاميركية

2020/12/16 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، أنباء إسقاط طائرة مسيرة تابعة لها، من قبل منظومة دفاع السفارة الاميركية.

وذكرت القيادة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اسقاط طائرة مسيرة تابعة لقيادة عمليات بغداد من قبل منظومة دفاع السفارة الأمريكية".

وأكدت، أن "الخبر عار عن الصحة"، داعية وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في تداول الأخبار واعتماد المصادر الرسمية".

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