مجلس النواب يشكل لجنة تحقيق بشأن ’’الابتزاز’’ في شارع حيفا والصالحية ويرفع جلسته إلى يوم غد

2020/12/16 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاربعاء، تشكيل لجنة تحقيق على خلفية شكاوى بوجود عمليات ابتزاز في شارع حيفا والصالحية، بالعاصمة بغداد فيما رفعت جلستها التي عقدت اليوم إلى يوم غد.

ونقلت الدائرة الاعلامية للبرلمان، عن نائب رئيس البرلمان، حسن الكعبي، اعلانه "تشكيل لجنة تقصي حقائق تتألف من لجان النزاهة والعمل ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة الشكاوي بوجود عمليات ابتزاز من قبل عصابات تحاول الاستحواذ على الفضاءات الخدمية في مجمع شارع حيفا والصالحية".

ورفعت رئاسة مجلس النواب، جلسة البرلمان التي عقدت اليوم، إلى الخميس المقبل.

وأنهى البرلمان خلال جلسة اليوم، القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988.

وانهى المجلس ايضا، تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.

وبحسب الدائرة الاعلامية للبرلمان، صوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.

وشهدت الجلسة ايضا، تصويت البرلمان على أعتبار يوم 25_ 12 من كُل عام عطلة رسمية لجميع العراقيين بمناسبة ميلاد سيد المسيح عليه السلام.

وصوت مجلس النواب على مشروع قانون تصديق التعديلات التي اجريت عامي 1999 و 2003 على اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في استوكهولم عام 1967.

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