التعليم العالي تحدد يوم غد موعداً لإعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات

2020/12/16 | 20:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم غد الخميس، موعداً لإعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات.وذكر اعلام وزارة التعليم، في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “يوم غد سيكون موعداً لإعلان نتائج القبول المركزي في الجامعات”.

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