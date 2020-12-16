العلامة إبراهيم النعمة يوجه رسالة إلى الكاظمي بشان اتفاق الوقفين “فيديو”

2020/12/16 | 20:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز وجه العلامة الدكتور، ابراهم النعمة، من كبار علماء الموصل، رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشان اتفاق الوقفين”.وقال النعمة في مقطع فيديو تابعه “النور نيوز”: “يا رئيس الوزراء اذكرك بتقوى الله واحذرك من غضبه وانت القادر على إقامة العدل بين الناس فقم بإلغاء اتفاقية تقاسم الاوقاف”.

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