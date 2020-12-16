عقوبات أمريكية جديدة تستهدف فردا وشركات تتعامل مع إيران

2020/12/16 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت فردا، بالإضافة لخمس شركات في الصين والإمارات العربية المتحدة على خلفية صلتهم بمبيعات إيران من البتروكيماويات.وذكر بيان لوزارة الخزانة أنها صنفت أربعة كيانات لتسهيلها تصدير منتجات البتروكيماويات الإيرانية التي تنتجها شركة تريليانس بتروكيميكال، والتي صنفتها الوزارة في كانون الثاني 2020.واستهدفت العقوبات شركة نقل الغاز والكيماويات الفيتنامية وعضوها المنتدب وشركة دونغاي الدولية لإدارة السفن وبتروكيم ساوث إيست، ومقرهما الصين، وألفا تيك تريدنغ وبترولاينس تريدنغ، ومقرهما الإمارات./انتهى3

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