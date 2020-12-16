لجنة نيابية : تقرير المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي سيعرض في الجلسات المقبلة للبرلمان

2020/12/16 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تعهدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية، باكمال مناقشاتها للتقرير النصف السنوي عن المنهاج الوزاري قبيل عرضه في الجلسات المقبلة للبرلمان.وناقشت اللجنة ، في اجتماعها اليوم ، المحاور الاساسية التي تضمنها التقرير نصف السنوي الأول عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي لحكومة مصطفى الكاظمي./انتهى5

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