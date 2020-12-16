قائد الثورة: الثأر لدم سليماني و المهندس لا محالة آت + فيديو وصور

2020/12/16 | 20:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران (العالم) 2020.12.16 – أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي أن الصفعة الأقوى لدول الاستكبار هي التغلب على هيمنة الاستكبار وطرد أميركا م...

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