2020/12/16 | 20:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراسل قناة العالم في العراق بأن منظومة الليزر التابعة للسفارة الأمريكية تسقط طائرة مسيرة للقوات العراقية في منطقة الحارثية في العاصمة بغداد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الأمريكية تسقط مسيرة للجيش العراقي في بغداد ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الأمريكية تسقط مسيرة للجيش العراقي في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).