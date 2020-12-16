الحكومة العراقية تنقل سجناء من السليمانية الى بغداد بسبب التوترات

2020/12/16 | 20:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل الإعلام العراقية عن قيام الحكومة العراقية بنقل 800 من نزلاء سجن سوسة من محافظة السليمانية في كردستان العراق شمالي البلاد عقب التظاهرات وا...

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