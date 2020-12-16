العتبة الحسينية توفر ٣٣٠٠ سريرا لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا

2020/12/16 | 20:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء

أكدت العتبة الحسينية المقدسة ان مراكز الشفاء التي تشيدها في جميع المحافظات توفر لوزارة الصحة ٣٣٠٠ سريرا.

وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة حسين رضا لـ /المعلومة/، ان “الكوادر الهندسية ومنذ انطلاق الجائحة تسابق الزمن لإنجاز مشاريع مراكز الشفاء التي تشيد في جميع المحافظات ضمن خطة العتبة الحسينية لمواجهة جائحة كورونا وتوفير سعة سريرية لإسناد وزارة الصحة”.

وأضاف رضا أن “العتبة تشييد الان ٢٤ مركزا ومستشفى متكاملا، ١٤ منها اكتملت وسلمت لدوائر الصحة واستقبلت المصابين بفيروس كورونا، و١٠ منها قيد الانجاز المتسارع حيث ستكتمل في الفترة القريبة لتضيف ٣٣٠٠ سريرا لصالح وزارة الصحة”.

واشار الى ان المراكز مصممة وفق الطرز المعمارية العالمية حيث من الممكن الاستفادة منها كمؤسسات صحية ومستشفيات بعد انتهاء الجائحة.

يذكر ان العتبة الحسينية بدأت بتشييد مركز الشفاء منذ بداية جائحة كورونا وفي مختلف المحافظات حيث عملت على تشييد ٣ مراكز في نينوى ومركز في الانبار وآخر في كركوك، و٥ في العاصمة بغداد وبقية المراكز في جميع محافظات البلاد.



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