عمليات بغداد تنفي اسقاط طائرة مسيرة تابعة لها من قبل منظومة دفاع السفارة الأمريكية

2020/12/16 | 20:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد اليوم الاربعاء ، عن اسقاط طائرة مسيرة تابعة لقيادة عمليات بغداد من قبل منظومة دفاع السفارة الأمريكية “.

وقالت العمليات في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اسقاط طائرة مسيرة تابعة لقيادة عمليات بغداد من قبل منظومة دفاع السفارة الأمريكية، والخبر عار عن الصحة وتدعوا قيادتنا وسائل الإعلام بتوخي الدقة في تداول الأخبار واعتماد المصادر الرسمية”.

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