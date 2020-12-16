2020/12/16 | 20:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العثور على جثة طفل مرمية بمكب للنفايات شرقي بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة طفل مرمية بمكب للنفايات شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة طفل مرمية بمكب للنفايات شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).