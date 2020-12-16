عمليات بغداد تنفي اسقاط طائرة مسيرة تابعة لها من قبل السفارة الامريكية

2020/12/16 | 20:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة عمليات بغداد اسقاط طائرة

مسيرة من قبل السفارة الامريكية كما ورد

في وسائل الاعلام

قالت القيادة في بيان تابعته وكالة نون

انه لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام

ومواقع التواصل الاجتماعي عن اسقاط

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