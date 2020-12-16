نتانياهو من الحجر: سأكون أول من يتلقى اللقاح السبت

2020/12/16 | 20:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، الذي يخضع للحجر الصحي إنه سيكون أول من يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد السبت المقبل.

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