المنافذ تضبط عجلة محملة بمواد غير خاضعة للفحص في منفذ زرباطية

2020/12/16 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، عن ضبط عجلة محملة بمواد غير خاضعة للفحص في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “كوادرها في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط، أعلنت عن ضبط عجلة محملة بمواد (صحيات) والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي”.

واضافت الهياة، ان “شعبة البحث والتحري هيأتنا، تمكنت من ضبط العجلة خارج الحرم الكمركي عند سيطرة الخروج بعد تدقيق معاملتها الكمركية تبين عدم وجود شهادة مطابقة ووثيقة اطلاق خاصة بالبضاعة تصدر من الشركة الفاحصة في المنفذ”.

واكدت انه “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة كمرك زرباطية لغرض عرضها أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من المركز الكمركي المنجز للمعاملة خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة”.

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