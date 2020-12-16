2020/12/16 | 20:59 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن حقيقة إسقاط طائرة مسيرة تابعة لها، من قبل منظومة دفاع السفارة الاميركية.

وذكرت القيادة في بيان، أنه “لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اسقاط طائرة مسيرة تابعة لقيادة عمليات بغداد من قبل منظومة دفاع السفارة الأمريكية”.

وأكدت، ان “الخبر عار عن الصحة”، داعية وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة في تداول الأخبار واعتماد المصادر الرسمية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تروي قصة اسقاط طائرة تابعة لها من قبل السفارة الأميركية 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تروي قصة اسقاط طائرة تابعة لها من قبل السفارة الأميركية) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تروي قصة اسقاط طائرة تابعة لها من قبل السفارة الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).