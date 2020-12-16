عودة إلى تراث الفاشية والجريمة/ إسبانيا: دعوات لإبادة قوى اليسار والتقدم - رشيد غويلب

2020/12/16 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب يبدو أن الفاشيين واليمينيين المتطرفين والمستبدين العنصريين على اختلاف مشاربهم الفكرية وهوياتهم الثقافية لا يطيقون فكرة التغيير، ويتطايرون من أي نجاح متواضع لقوى اليسار والتقدم، حتى وأن جاء في سياق عمليات ديمقراطية، ليس في بلدان الجنوب، بل في أحد بلدان أوربا، القارة التي شهدت مولد الديمقراطية في العالم المعاصر، فيسارعون لإحياء موروث الإبادة والجريمة والكراهية المكشوفة ضد اليسار، الذي مارسوه في عقود ......





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