الربيعي يقدم ثلاث حلول اقتصادية لانقاذ العراق

2020/12/16 | 21:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو كتلة الفتح النائب ايوب الربيعي، الاربعاء، بان العراق يمر باسوء مسار اقتصادي منذ عقود طويلة، موضحا ان هناك ثلاث حلول جوهرية لانقاذ البلد من ازمته الاقتصادية.

وقال الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحقيقة المرة بان الوضع الاقتصادي في العراق صعب وحرج جدا وتكرار الاقتراض سيؤدي الى عواقب وخيمة جدا ربما تدفع الى ارتفاع غير مسبوق في اسعار صرف العملات الصعبة وانخفاض العملة الوطنية ما يعني ارتفاع الاسعار بشكل حاد وهذا امر في غاية الخطورة كون المتضرر الاكبر هم الفقراء والبسطاء”.

واضاف، ان “اقتصاد العراق امامه 3 اطواق انقاذ هي اتخاذ قرارات جريئة في تعظيم الايرادات غير النفطية وحسم كل الخلافات مع كردستان بشأن ملف النفط والمنافذ، بالاضافة الى اجراءت حاسمة ازاء ملف الفساد واستعادة اموال العراق والسعي الى دعم كل القطاعات الحيوية ومنها الزراعة من اجل تحقيق الاكتفاء وتقليل حجم الاستيراد الذي يلتهم اموال طائلة من العملات الصعبة”.

واشار الى ان “وضع البلاد يحتم الاعتماد على مراكز وكفاءات اقتصادية من اجل صياغة حلول انية واخرى مستقبلية للوضع الاقتصادي في العراق من اجل تجاوز كل الازمات الراهنة”.



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