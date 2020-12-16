الرياضة النيابية تضع اللمسات الأخيرة على قانون الإتحادات والتصويت عليه غداً

2020/12/16 | 21:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقدت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب عباس عليوي وبحضور النائب ديار برواري نائب رئيس اللجنة والنائبة ارزو محمود مقرر اللجنة اليوم الأربعاء اجتماعا لوضع اللمسات الأخيرة على مقترح قانون الإتحادات الرياضية.

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