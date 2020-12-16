وفد الاقليم يُصدم بموقف الكتل في اجتماعه بالبرلمان

2020/12/16 | 21:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفاد مصدر نيابي، بان وفد اقليم كردستان المفاوض المتواجد بغداد "صُدم" بموقف الكتل النيابية خلال اجتماع الجانبين في مبنى البرلمان اليوم الأربعاء.

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