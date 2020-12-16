“وثائق”.. 500 إمام وخطيب يرفضون اتفاق الوقفين

2020/12/16 | 21:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه عدد كبير من علماء العراق ودعاته رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن اتفاق الوقفين”.وأظهرت وثائق حصل عليها “النور نيوز” توقيع ما يقرب من ٥٠٠ عالم وإمام وخطيب مرفقة أسمائهم طالبوا رئيس الوزراء بإلغاء اتفاقية تقاسم الأوقاف”.

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