2020/12/16 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم ومضات ديمقراطية ..حكم الشعب أم الحزب 2 – طالب سعدون عبارة ظلت عالقة في الذهن منذ الصغر ..منذ أن عرفت أقدامنا طريقها الى (المكتبة العامة) في مدينتنا التي تغفو على نهر دجلة الخالد ، وهي تطل بمبناها الأنيق وحديقتها الغناء على جانب جميل منه ..(الديمقراطية تعني حكم الشعب للشعب ..) […]

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